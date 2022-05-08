В Севастополе сфотографировали большой десантный корабль РФ с признаками повреждений
В Сухарной бухте Севастопольской бухты сфотографировали два больших десантных корабля Черноморского флота РФ, у одного из которых есть признаки повреждений. Фотографию опубликовали Крым.Реалии.
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Издание отмечает, что после начала вторжения России в Украину бортовые номера всех военных кораблей Черноморского флота РФ были закрашены для усложнения идентификации.
У одного из двух БДК, пришвартованных в Сухарной бухте, есть видимые признаки повреждений на левом борту – по всей видимости, это грунтовка, которую наносят перед покраской на поврежденные и отремонтированные участки корпуса.
Крым.Реалии сообщают, что в составе Черноморского флота есть четыре больших десантных корабля этой серии – "Цезарь Куников" (бортовой номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151), причем БДК "Азов" сейчас находится в ремонте в Килен-бухте, а БДК "Ямал" на днях завершил ремонт.
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