UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Севастополе сфотографировали большой десантный корабль РФ с признаками повреждений

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 18:03
В Севастополе сфотографировали большой десантный корабль РФ с признаками повреждений - Фото
Российские БДК в Сухарной балке Севастополя (Фото - Крым.Реалии)

В Сухарной бухте Севастопольской бухты сфотографировали два больших десантных корабля Черноморского флота РФ, у одного из которых есть признаки повреждений. Фотографию опубликовали Крым.Реалии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание отмечает, что после начала вторжения России в Украину бортовые номера всех военных кораблей Черноморского флота РФ были закрашены для усложнения идентификации.

У одного из двух БДК, пришвартованных в Сухарной бухте, есть видимые признаки повреждений на левом борту – по всей видимости, это грунтовка, которую наносят перед покраской на поврежденные и отремонтированные участки корпуса.

Поврежденный российский БДК в Сухарной балке Севастополя (Фото – Крым.Реалии)

Крым.Реалии сообщают, что в составе Черноморского флота есть четыре больших десантных корабля этой серии – "Цезарь Куников" (бортовой номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151), причем БДК "Азов" сейчас находится в ремонте в Килен-бухте, а БДК "Ямал" на днях завершил ремонт.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
черноморский флот рф севастополь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 