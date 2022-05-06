UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российский фрегат горит в Черном море. Его пытаются спасти – Думская

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 12:36
Российский фрегат горит в Черном море. Его пытаются спасти – Думская - Фото
Фрегат проекта Буревесник (Фото - mil.ru)

Вблизи острова Змеиный загорелся российский фрегат типа "Буревесник". По предварительной информации, корабль был поражен ракетой "Нептун", сообщает Думская со ссылкой на собственные источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Взрыв с последующим горением произошел на борту российского фрегата проекта 11356Р типа "Буревестник", который находится вблизи острова Змеиный", – сказано в сообщении.

По данным издания, над этим районом акватории Черного моря сейчас кружит российская авиация, а на помощь кораблю из оккупированного Крыма вышли спасательные суда.

Сообщения о взрыве на российском корабле также появлялись в соцсетях вечером 5 мая. 

По данным из открытых источников, сейчас в составе ВМФ России действуют три корабля проекта "Буревесник": "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Спикер Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк в комментарии LIGA.net не подтвердила и не опровергла возгорание на российском корабле, официальной информации пока нет.

  • 2 мая украинские защитники с помощью Bayraktar уничтожили два российских катера типа "Раптор" возле острова Змеиный. 
  • В сегодняшней сводке Генштаба сообщалось, что флот России потерял еще один катер или корабль.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
фрегат корабль Змеиный
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 