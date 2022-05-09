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Ракетный удар по Одессе. Враг провел девять атак, три ракеты сбили ПВО: результаты

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 02:01
Ракетный удар по Одессе. Враг провел девять атак, три ракеты сбили ПВО: результаты - Фото
Фото: ОК Юг

За сутки 8 мая российские оккупанты нанесли девять ракетных ударов по Одессе, в городе есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, Одессу враг атаковал ракетами 9 раз, преимущественно с применением авиации. 

"Шесть ракет точно уничтожены силами противовоздушной обороны", – сообщает ОК Юг.

Нанесенные российскими оккупантами удары повредили электроподстанцию и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха.

"К сожалению, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Наталия Медведева
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Одесса ракетный удар
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