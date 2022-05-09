Ракетный удар по Одессе. Враг провел девять атак, три ракеты сбили ПВО: результаты
09.05.2022, 02:01
Фото: ОК Юг
За сутки 8 мая российские оккупанты нанесли девять ракетных ударов по Одессе, в городе есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, Одессу враг атаковал ракетами 9 раз, преимущественно с применением авиации.
"Шесть ракет точно уничтожены силами противовоздушной обороны", – сообщает ОК Юг.
Нанесенные российскими оккупантами удары повредили электроподстанцию и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха.
"К сожалению, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.
- Ранее сегодня стало известно, что в результате попадания ракеты в жилой дом была ранена мирная жительница.
- Из-за угрозы ракетных обстрелов с вечера 8 мая в Одессе начинается комендантский час, который продлится до утра вторника.
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