Ракетный удар по Одессе. Враг провел девять атак, три ракеты сбили ПВО: результаты

За сутки 8 мая российские оккупанты нанесли девять ракетных ударов по Одессе, в городе есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, Одессу враг атаковал ракетами 9 раз, преимущественно с применением авиации.

"Шесть ракет точно уничтожены силами противовоздушной обороны", – сообщает ОК Юг.

Нанесенные российскими оккупантами удары повредили электроподстанцию и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха.

"К сожалению, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня стало известно, что в результате попадания ракеты в жилой дом была ранена мирная жительница.

Из-за угрозы ракетных обстрелов с вечера 8 мая в Одессе начинается комендантский час, который продлится до утра вторника.

Наталия Медведева

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