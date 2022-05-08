Одесса попала под обстрел. Ракеты попали в гостиницу на набережной

Россия в воскресенье нанесла ракетный удар по Одессе. По данным оперативного командования "Юг", в 16:20 из самолетов над Черным морем было выпущено три ракеты. Одну из них удалось сбить, но две другие попали в жилой район, разрушив зону отдыха.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным местного издания Думская, российские ракеты попали в одну из гостиниц на набережной.

Возник небольшой пожар, который удалось погасить.

Продолжается разбор завалов на площади 300 кв. м.

Пострадавших нет.

В целом, в течение суток украинская противовоздушная оборона сбила четыре ракеты над Одесской областью, рассказал руководитель обладминистрации Максим Марченко.

"Но, к сожалению, было попадание в жилой дом, в результате чего ранена молодая девушка. В Болградском районе разрушена подстанция, из-за чего в шести населенных пунктах нет электроснабжения. Разрушены гражданские объекты и объекты инфраструктуры области. Вот такой День памяти и примирения. Вот такое примирение по-российски. Не имея возможности покорить Одесскую область, враг пытается уничтожить ее ракетами", – сказал Марченко.

Из-за угрозы ракетных обстрелов с вечера 8 мая в Одессе начинается комендантский час, который продлится до утра вторника.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.