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Одесса попала под обстрел. Ракеты попали в гостиницу на набережной

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 20:26
Одесса попала под обстрел. Ракеты попали в гостиницу на набережной - Фото
Фото: ОК "Юг"

Россия в воскресенье нанесла ракетный удар по Одессе. По данным оперативного командования "Юг", в 16:20 из самолетов над Черным морем было выпущено три ракеты. Одну из них удалось сбить, но две другие попали в жилой район, разрушив зону отдыха.

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По данным местного издания Думская, российские ракеты попали в одну из гостиниц на набережной.

Возник небольшой пожар, который удалось погасить.

Продолжается разбор завалов на площади 300 кв. м.

Пострадавших нет.

В целом, в течение суток украинская противовоздушная оборона сбила четыре ракеты над Одесской областью, рассказал руководитель обладминистрации Максим Марченко.

"Но, к сожалению, было попадание в жилой дом, в результате чего ранена молодая девушка. В Болградском районе разрушена подстанция, из-за чего в шести населенных пунктах нет электроснабжения. Разрушены гражданские объекты и объекты инфраструктуры области. Вот такой День памяти и примирения. Вот такое примирение по-российски. Не имея возможности покорить Одесскую область, враг пытается уничтожить ее ракетами", – сказал Марченко.

Андрей Водяный
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