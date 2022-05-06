Одесситы и жители области проведут 9 мая дома

В Одессе и области будет действовать комендантский час с вечера 8 мая до утра 10 мая. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Касательно комендантского часа 9 мая. Он будет действовать по всей территории Одесской области и продлится с 22:00 8 мая до 5:00 10 мая", – сказал он.

Марченко попросил жителей области с пониманием отнестись к этому.

Также он сообщил об обстреле Одесского района двумя ракетами сегодня вечером. Пострадавших нет.

В Киеве, согласно сообщению мэра города Виталия Кличко, комендантский час продлеваться не будет.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.