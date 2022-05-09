Оккупанты обстреляли Одессу, когда там находился глава Европейского совета – Шмыгаль

Российские оккупанты ударили ракетами по Одессе, когда там с визитом находились глава Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

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"Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит практически каждый день, как и сегодня — прямо во время нашего с Шарлем Мишелем визита", – написал он.

Шмыгаль и Мишель посетили разрушенный российской ракетой жилой дом, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.

"Должны остановить Россию и привлечь ее к ответственности. Евросоюз рядом с нами в этой борьбе", – отметил премьер.

Немецкое издание Bild пишет, что Мишелю пришлось прервать переговоры со Шмыгалем и спуститься в бомбоубежище.

Сегодня российская армия нанесла удар четырьмя ракетами по Одесской области из временно оккупированного Крыма.

Шарль Мишель посетил Одессу, где заявил, что украинцы "не одни" в противостоянии полномасштабному вторжению России.

Вадим Ребрина

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