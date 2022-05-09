Мишель приехал в Одессу поддержать Украину и процитировал русского поэта Пушкина: фото

Сегодня, 9 мая, председатель Европейского совета Шарль Мишель посетил Одессу, где заявил, что украинцы "не одни" в противостоянии полномасштабному вторжению России. Фото он выложил в Twitter.

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"Я приехал отмечать День Европы (9 мая, ежегодный праздник мира и единства в странах ЕС, — ред.) в Одессу, город, где Пушкин сказал, что "можно почувствовать Европу", — пишет еврочиновник.

Глава Евросовета добавил, что там, в Одессе, украинский народ "защищает свои памятники от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии".

"Вы не одиноки. ЕС поддерживает вас", — подчеркнул Мишель.

8 мая Россия девять раз била ракетами по Одессе, шесть из них сбили украинские силы ПВО. В городе есть пострадавшие и разрушения.

Утром 9 мая РФ ударила еще четырьмя ракетами по Одесской области: били из оккупированного Крыма.

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Евгений Пилипенко

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