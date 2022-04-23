UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский об обстреле Одессы: Ребенка убили в канун Пасхи! Подонки! Какое христианство?

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 21:04
Зеленский об обстреле Одессы: Ребенка убили в канун Пасхи! Подонки! Какое христианство? - Фото
Скриншот с видео

Президент на пресс-конференции в Киеве эмоционально отреагировал на обстрел российскими оккупантами Одессы, назвав их подонками.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он напомнил, что сегодня оккупанты выпустили семь ракет по Одессе. Две из них сбила украинская ПВО. Одна ракета попала в жилой многоэтажный дом. Восемь человек погибли, в числе которых трехмесячный ребенок. 18-20 человек получили ранения.

"Ребенка убили трехмесячного! Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете? Что это вообще происходит? Подонки вонючие! Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки", – сказал Зеленский.

"От какого они бога? Какие их ценности? Русский мир... Какой христианский мир? Средневековье! Семь ракет на их любимую Одессу! Как они говорят: Одесса-мама, у вас так вкусно готовят... Пожрать им хочется. Подонки..." – продолжил он.

В ответ на вопрос, возможна ли встреча с Путиным в Турции, он отметил, что нужны предметные встречи. "Потому что удовольствия греться на солнце с этими подонками нет. Но мы должны говорить, пока не закончится эта война, и цепляться за каждый такой случай, за каждую возможность..." – сказал президент.

Он отметил, что вопрос о возможности встречи следует адресовать Путину.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Одесса Путин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 