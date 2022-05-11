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11.05.2022, 00:06

Николаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фото

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Николаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фото
Николаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фото
Николаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фотоНиколаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фото

В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окраины Николаева из реактивных систем залпового огня Ураган. Захватчики вновь применили против мирного населения кассетные боеприпасы. Об этом сообщает в Facebook оперативное командование Юг.

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От обстрела в пригороде пострадали частные здания и сельскохозяйственные объекты. Также повреждена система электроснабжения одного из населенных пунктов.

Уточняется, что информация о жертвах не поступала.

Обстрелы российские оккупанты производили с временно оккупированной территории Херсонской области.

По информации командования, по местам дислокации захватчиков были нанесены ответные удары.

  • Также сегодня в городах Сумской области прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, призвав жителей не покидать убежищ.

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Теги: Николаев, обстрел, ураган, кассетные боеприпасы, война
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