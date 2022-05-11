Николаев обстреляли из Ураганов. Оккупанты вновь применили кассетные боеприпасы – фото

В ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли окраины Николаева из реактивных систем залпового огня Ураган. Захватчики вновь применили против мирного населения кассетные боеприпасы. Об этом сообщает в Facebook оперативное командование Юг.
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От обстрела в пригороде пострадали частные здания и сельскохозяйственные объекты. Также повреждена система электроснабжения одного из населенных пунктов.
Уточняется, что информация о жертвах не поступала.
Обстрелы российские оккупанты производили с временно оккупированной территории Херсонской области.
По информации командования, по местам дислокации захватчиков были нанесены ответные удары.
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