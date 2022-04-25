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Обстрел Кременчуга. Ракеты попали в ТЭЦ и нефтезавод. Есть жертвы и пострадавшие

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 08:51
Обстрел Кременчуга. Ракеты попали в ТЭЦ и нефтезавод. Есть жертвы и пострадавшие - Фото
Кременчугская ТЭЦ (Фото: Википедия)

В результате обстрела Кременчуга, который произошел на Пасху, вечером 24 апреля, город остался без горячей воды. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин.

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"Девять вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести", – рассказал Лунин.

Это был самый большой обстрел Полтавской области с начала полномасштабной российско-украинской войны.

В результате двух ракетных атак здания предприятий получили значительные разрушения, но все пожары локализовали.

Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды.

Андрей Водяный
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