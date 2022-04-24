Россия ударила ракетами по Полтавской области
24.04.2022, 20:18
Армия страны-оккупанта России нанесла пять ракетных ударов по Полтавской области. Об этом сообщил глава местной военной администрации Дмитрий Лунин.
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По его данным, пять ракет ударили по объектам инфраструктуры.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Тревога продолжается, власти просят людей не выходить из укрытий.
ВАЖНО. В военное время до официального заявления властей и военных запрещено публиковать данные о том, куда попали ракеты, что разрушено и любую другую информацию, которая может помочь врагу скорректировать следующий удар. За обнародование такой информации предусмотрена уголовная ответственность с большими сроками тюремного заключения.
Как сообщает Суспільне.Полтава, прогремели взрывы в Кременчуге.
ОБНОВЛЕНО: В 20:51 – отбой тревоги.
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