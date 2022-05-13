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В Черном море – четыре российских корабля и две подлодки с 30 ракетами "Калибр" на борту

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 06:37
В Черном море – четыре российских корабля и две подлодки с 30 ракетами
Российский военный корабль в Черном море (фото - EPA / ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE)

Сейчас в акватории Черного моря сконцентрировано 30 российских ракет типа "Калибр". Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

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Отмечается, что несет эти 30 ракет корабельная группировка, которая состоит из четырех кораблей и двух подлодок. Днем ранее сообщалось об арсенале в 50 ракет в Черном море.

В ОК добавили, что вчера враг обстреливал артиллерийским и ракетно-залповым огнем Николаевскую область. Цель – разрушение инфраструктуры и психологическое воздействие на людей, чтобы они "приняли русский мир" под страхом обстрелов. Также было выпушено от восьми до 12 ракет про Кременчугскому НПЗ и одна – по Запорожью

При этом украинские защитники на юге нанесли более 100 ракетно-артиллерийских и авиационных ударов.

В командовании предупреждают: ракетная угроза остается актуальной как для южных областей, так и для всей Украины.

Там призвали не паниковать, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, соблюдать ограничения в закрытых для посещения районах – не ходить по подготовленному к противодесантной обороне берегу.

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Марк Сировой
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