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Российские корабли держат в постоянной готовности до 50 ракет для нанесения ударов – ОК Юг

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 02:11
Российские корабли держат в постоянной готовности до 50 ракет для нанесения ударов – ОК Юг - Фото
Фото: ОК "Юг"/Facebook

В корабельной группировке противника в постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся не менее полусотни ракет морского базирования. Об этом сообщает оперативное командование Юг.  

В командовании подтвердили, что 11 мая враг вновь совершил ракетную атаку на Одесскую область, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету. 

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В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения ему не позволяют. 

Вместе с тем, эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 23 оккупанта, поражены два танки и две БМП, а также уничтожен вражеский склад боеприпасов в Херсонской области. 

Роман Брыль
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Одесса боевые ракеты российские корабли ОК Юг ракетные атаки
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