Российские корабли держат в постоянной готовности до 50 ракет для нанесения ударов – ОК Юг
В корабельной группировке противника в постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся не менее полусотни ракет морского базирования. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
В командовании подтвердили, что 11 мая враг вновь совершил ракетную атаку на Одесскую область, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету.
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В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения ему не позволяют.
Вместе с тем, эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 23 оккупанта, поражены два танки и две БМП, а также уничтожен вражеский склад боеприпасов в Херсонской области.
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