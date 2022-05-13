На южном направлении ВСУ нанесли 100 ракетных и авиаударов по позициям врага – ОК "Юг"

На юге Украины ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией ВСУ в течение суток,12 мая, нанесено более 1️00 ударов по позициям врага. Общие потери составили: 57 оккупантов, шесть единиц бронированной и три – автомобильной техники, сообщает штаб оперативного командования "Юг".

В Херсонской области оккупанты осознали, что попали в законодательную ловушку с псевдо-референдумом и включением области в состав РФ. На улицах временно оккупированного Херсона появляются украинские флаги как свидетельство того, что население не воспринимает навязанные врагом символы, власть, образ жизни.

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В Николаевской области враг продолжал артиллерийский и ракетно-залповый обстрел промышленных объектов, городской и пригородной инфраструктуры. Таким образом, враг оказывает психологическое давление на мирных жителей населенных пунктов, пытаясь их заставить принять "русский мир" вместо страха перед обстрелами.

В Одесской области враг продолжает расшатывать ситуацию вокруг прокладки сухопутного коридора от Крыма до Приднестровья.

Корабельная группировка РФ в Черном море составляет ️четрые корабля и две подводные лодки, несущие более 30 крылатых ракет типа "Калибр". Угроза ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины остается актуальной.

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Роман Брыль

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