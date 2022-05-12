Армия России запустила крылатую ракету по Запорожью: горит частный дом
12.05.2022, 11:08
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Об этом сообщает местная областная военная администрация.
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Отмечается, что ракету запустили около 10:00 сегодня, 12 мая. По предварительным данным, горит частный дом.
Информация о пострадавших уточняется.
- Ночью и утром 12 мая армия РФ обстреляла Новгород-Северский в Черниговской области и Зеленодольскую общину в Днепропетровской. Из-за обоих обстрелов есть погибшие.
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