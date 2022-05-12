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Россия обстреляла Новгород-Северский в Черниговской области. Есть погибшие и раненые: фото

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 07:35
Россия обстреляла Новгород-Северский в Черниговской области. Есть погибшие и раненые: фото - Фото
Фото: Вячеслав Чаус / Facebook

Российские войска ночью 12 мая обстреляли город Новгород-Северский, расположенный на севере Черниговской области примерно в 40 км от границы. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

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По его словам, город обстреляли ракетами из самолетов.

Снаряды попали в местные школы, административные и частные здания.

Есть погибшие и раненые, сообщил Чаус.

Россия обстреляла Новгород-Северский в Черниговской области. Есть погибшие и раненые: фото

Россия обстреляла Новгород-Северский в Черниговской области. Есть погибшие и раненые: фото
Андрей Водяный
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обстрел война черниговская область Новгород-Северский
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