Россия обстреляла Новгород-Северский в Черниговской области. Есть погибшие и раненые: фото
12.05.2022, 07:35
Фото: Вячеслав Чаус / Facebook
Российские войска ночью 12 мая обстреляли город Новгород-Северский, расположенный на севере Черниговской области примерно в 40 км от границы. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.
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По его словам, город обстреляли ракетами из самолетов.
Снаряды попали в местные школы, административные и частные здания.
Есть погибшие и раненые, сообщил Чаус.
- 10 мая глава нацразведки США заявила, что российский диктатор Владимир Путин меняет планы и готовится к затяжной войне.
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