Россия обстреляла Новгород-Северский в Черниговской области. Есть погибшие и раненые: фото

Российские войска ночью 12 мая обстреляли город Новгород-Северский, расположенный на севере Черниговской области примерно в 40 км от границы. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

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По его словам, город обстреляли ракетами из самолетов.

Снаряды попали в местные школы, административные и частные здания.

Есть погибшие и раненые, сообщил Чаус.

10 мая глава нацразведки США заявила, что российский диктатор Владимир Путин меняет планы и готовится к затяжной войне.

Андрей Водяный

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