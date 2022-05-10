Путин меняет планы и готовится к затяжной войне – Глава национальной разведки США

Кремль пересматривает планы войны в Украине – от провалившегося "блицкрига" он переходит к затяжной войне на истощение. Об этом сказала глава национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях комитета Сената США, сообщает The Guardian.

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Путин все еще намерен добиться своих целей не только на Донбассе, считает Хейнс.

"Мы полагаем, что стратегические цели Путина, вероятно, не изменились... Он считает решение перенаправить российские силы на Донбасс лишь временной мерой, направленной на возвращение инициативы".

По мнению американских разведслужб, в краткосрочных целях Путина – захват Донецкой и Луганской областей и буферной зоны вокруг них, окружение сил ВСУ на востоке, чтобы закрепить контроль над коридором в Крым и удержать Херсонскую область, откуда в Крым поступает вода.

Разведка также видит признаки того, что Путин намерен довести коридор до Приднестровья и отрезать Украину от Черноморского побережья.

Хейнс утверждает, что Россия не сможет решить эти стратегические задачи без той или иной формы мобилизации, и способность Кремля установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями в ближайшие недели вызывает серьезные сомнения.

"Путин, скорее всего, считает, что Россия обладает большей способностью и готовностью противостоять вызовам, чем его противники, и он, вероятно, рассчитывает, что решимость США и ЕС ослабнет по мере усиления проблем с продовольствием, ростом инфляции и цен на энергоносители", – сказала Хейнс.

Она также не видит перспективы для переговоров (по крайней мере, в краткосрочной перспективе), "поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться военного успеха".

Поскольку Путин закономерно сталкивается с несоответствием между его амбициями и реальными военными возможностями России, это может привести в ближайшие месяцы к большей непредсказуемости и еще большей эскалации, указывает Хейнс.

"Сложившиеся тенденции усиливают вероятность того, что Путин прибегнет к более радикальным средствам, включая введение военного положения, переориентацию промышленного производства или потенциальную эскалацию военных действий, чтобы высвободить ресурсы, необходимые для достижения его целей", – сказала она.

Глава разведслужбы также считает, что сферы наиболее вероятных обострений в ближайшие недели связаны с попытками России снизить западную помощь Украине, контрмерами Кремля против экономических санкций и угрозами режиму Путина, которые могут проявиться внутри страны.

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Сергей Бережной

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