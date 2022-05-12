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Армия РФ с утра обстреляла Зеленодольскую общину: есть погибший и раненый

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 08:15
Армия РФ с утра обстреляла Зеленодольскую общину: есть погибший и раненый - Фото
РСЗО "Ураган" (иллюстративное фото - ЕРА)

Российские военные с утра обстреляли Зеленодольскую общину, есть погибший и раненый. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По его словам, оккупанты били из реактивных систем залпового огня "Ураган". Попали по Зеленодольску и Великой Костромке. Удар был в то время, когда люди шли на работу.

Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом, разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Армия РФ с утра обстреляла Зеленодольскую общину: есть погибший и раненый

Марк Сировой
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