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Россияне достали со складов и бьют по Украине устаревшими ракетами Х-22 – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 07:21
Россияне достали со складов и бьют по Украине устаревшими ракетами Х-22 – Арестович - Фото
Фото: сайт оккупантов

Россияне начали использовать для нанесения ударов по территории Украины ракеты воздушного базирования большой дальности Х-22 – устаревший тип вооружения времен СССР. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил в эфире Фейгин Live.

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По его словам, у этих почти шеститонных сверхзвуковых крылатых противокорабельных ракет "есть одна неприятность": круговое вероятное отклонение – 200-300 метров.

"То есть они очень-очень неточные. И это значит, что количество промахов будет больше, и попадать они будут чаще по гражданским объектам. С другой стороны, это означает, что высокоточное оружие они экономят", – сказал он.

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Как уточняет военный ресурс Defence Express, 9 мая россияне выпустили с самолетов Ту-22М3 шесть Х-22 по прифронтовым объектам в городах Донецкой области

Х-22 приняты на вооружение в СССР еще в 1968 году, но давно уже лежали без дела на складах в РФ как устаревшие.

Один из ресурсов российских оккупантов пишет, что во времена совместных с РФ учений в 2000 году экипаж украинского Ту-22М3 (тогда они еще были на вооружении ВВС Украины) произвел пуск Х-22, которую успешно поразили истребители Су-27.

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар вооружение Алексей Арестович Х-22
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