Санкции начали влиять на способность РФ производить высокоточные боеприпасы – Пентагон

Из-за западных санкций стране-оккупанту России становился сложно восполнять запасы высокоточных управляемых боеприпасов, в основном по причине дефицита импортных электронных деталей. Так считают в Минобороны США, о чем сообщили на спецбрифинге для прессы, пишет Радио Свобода.

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"[Зачастую] обстреливают неуправляемыми бомбами. Имеют проблемы с пополнением [высокоточных] запасов. То есть санкции, безусловно, начинают негативно влиять на возможности их промышленной базы", – заявил представитель Пентагона.

О том, что запасы высокоточного оружия России, "вероятно, сильно истощены", писала вчера разведка Великобритании.

Он же добавил, что за последние 24 часа в Украину поступило 13 поставок оружия из семи стран-союзниц.

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Евгений Пилипенко

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