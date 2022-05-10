Санкции начали влиять на способность РФ производить высокоточные боеприпасы – Пентагон
Из-за западных санкций стране-оккупанту России становился сложно восполнять запасы высокоточных управляемых боеприпасов, в основном по причине дефицита импортных электронных деталей. Так считают в Минобороны США, о чем сообщили на спецбрифинге для прессы, пишет Радио Свобода.
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"[Зачастую] обстреливают неуправляемыми бомбами. Имеют проблемы с пополнением [высокоточных] запасов. То есть санкции, безусловно, начинают негативно влиять на возможности их промышленной базы", – заявил представитель Пентагона.
О том, что запасы высокоточного оружия России, "вероятно, сильно истощены", писала вчера разведка Великобритании.
Он же добавил, что за последние 24 часа в Украину поступило 13 поставок оружия из семи стран-союзниц.
- 9 мая 2022 года президент США Байден подписал закон о ленд-лизе, который упрощает отправку военной помощи Украине и странам восточной Европы.
- Также вчера Россия снова ударила ракетами по Одессе: попали, среди прочего, в торговый центр и в объекты туристической инфраструктуры в области.
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