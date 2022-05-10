Байден выразил обеспокоенность, что "Путин не может найти выход из войны в Украине" – CNN

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что, по его мнению, российский диктатор Путин не знает, как выйти из развязанной им войны в Украине. Об этом сообщает CNN.

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Байден сказал, что Путин думал, что может расколоть НАТО и ЕС.

"Я уверен, что Путин верил, что может разрушить НАТО, что он верил, что может разрушить Европейский союз", – сказал Байден.

Как отмечается, президент США назвал российского диктатора "очень расчетливым" и выразил обеспокоенность тем, что Путин не может найти выход из войны в Украине.

9 мая Путин выступил на параде в Москве, он не объявил Украине официально войну и мобилизацию в РФ. Также он "не продал" россиянам ни одной "победы" российских войск в Украине.

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Наталия Медведева

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