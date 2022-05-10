Для Путина не может быть "Дня Победы": только позор и поражение в Украине – Уоллес

Для российского диктатора Путина и его генералов не может быть "Дня Победы", они позорят память своих героев Великой отечественной войны. Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в речи, посвященной годовщине окончания Второй мировой войны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уоллес заявил, что в войне, которую Россия развязала против Украины, в военных преступлениях против украинского народа виноват не только Путин, но и генералы его Генштаба, и командиры всех уровней, и рядовые. И все они понесут ответственность.

"Британское правительство – все Соединенное Королевство – солидарны с Украиной, поддерживая их мужественную защиту суверенитета, территориальной целостности и простого права на мирное и благополучное будущее, как мы делали это для Советского Союза много лет назад", – сказал Уоллес.

Он подчеркнул, что жертвы советских солдат для победы над фашизмом не должны быть забыты, как не должны быть забыты и уроки того, что ждет виновных в неспровоцированной жестокости.

"Позор тем, кто стремится использовать страдания простых россиян как стартовую площадку для своих имперских амбиций. Именно они действительно оскорбляют память Бессмертного полка", – заявил глава британского Минобороны.

Он назвал российских генералов абсурдными в их "накрахмаленных парадных мундирах, отягощенных золотым галуном и блестящими медалями".

"Они в полной мере замешаны в похищении Путиным гордой истории их предков... они несут страдания и служат низкому бандитизму", – заявил Уоллес.

"И для них, и для Путина не может быть "Дня Победы", а только позор и обязательное поражение в Украине. Они могут пытаться контролировать будущее россиян через их прошлое, но в конце концов прошлое настигает вас", – резюмировал министр обороны Великобритании.

Читайте также: Обращение Зеленского на 9 мая: Совсем скоро в Украине будет два Дня победы – видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.