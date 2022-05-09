Путин выступил на параде в Москве. Ни мобилизации, ни "побед" не объявил
09.05.2022, 10:57
Владимир Путин (скриншот видео)
Российский диктатор Владимир Путин выступил на параде в честь 9 мая в Москве и не сказал ничего нового. Его речь транслировали пропагандистские росСМИ.
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Путин не объявил Украине официально войну и мобилизацию в РФ. Также он "не продал" россиянам ни одной "победы" российских войск в Украине.
Короткая речь Путина состояла из сказанных им множество раз пропагандистских тезисов о "бандеровцах", "неонацистах", "расширении НАТО", "упреждающем ударе по агрессору" и им подобных.
- Сегодня в Москве отменили воздушную часть парада. В Кремле утверждают, что из-за погодных условий, хотя в столице РФ – переменная облачность.
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