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Путин выступил на параде в Москве. Ни мобилизации, ни "побед" не объявил

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 10:57
Путин выступил на параде в Москве. Ни мобилизации, ни
Владимир Путин (скриншот видео)

Российский диктатор Владимир Путин выступил на параде в честь 9 мая в Москве и не сказал ничего нового. Его речь транслировали пропагандистские росСМИ.

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Путин не объявил Украине официально войну и мобилизацию в РФ. Также он "не продал" россиянам ни одной "победы" российских войск в Украине.

Короткая речь Путина состояла из сказанных им множество раз пропагандистских тезисов о "бандеровцах", "неонацистах", "расширении НАТО", "упреждающем ударе по агрессору" и им подобных.

Смотрите также: Обращение Зеленского на 9 мая: Совсем скоро в Украине будет два Дня победы – видео

Марк Сировой
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война владимир путин мобилизация день победы 9 мая парад
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