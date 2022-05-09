В Москве отменили воздушную часть парада на 9 мая. У Путина говорят – из-за погоды
09.05.2022, 10:15
Уничтоженный российский Су-35 в Украине (фото - Воздушные силы ВСУ)
В Москве отменили воздушную часть парада в честь 9 мая. Об этом заявил российским пропагандистским медиа спикер Кремля Дмитрий Песков.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он утверждает, что пролет авиации отменили из-за погодных условий. Однако на кадрах трансляции парада видно – в Москве переменная облачность, дождя или грозы нет.
При этом планировалось, что в параде должен будет участвовать "самолет судного дня" Ил-80 – воздушный пункт управления, который должен был бы перевозить высшее руководство РФ в случае ядерной войны.
Песков также сообщил, что сегодня на параде выступит с обращением российский диктатор Владимир Путин.
- По данным Генштаба ВСУ, на утро 9 мая украинские военные уничтожили 199 самолетов и 158 вертолетов армии России.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии