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В Москве отменили воздушную часть парада на 9 мая. У Путина говорят – из-за погоды

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 10:15
В Москве отменили воздушную часть парада на 9 мая. У Путина говорят – из-за погоды - Фото
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В Москве отменили воздушную часть парада в честь 9 мая. Об этом заявил российским пропагандистским медиа спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Он утверждает, что пролет авиации отменили из-за погодных условий. Однако на кадрах трансляции парада видно – в Москве переменная облачность, дождя или грозы нет.

В Москве отменили воздушную часть парада на 9 мая. У Путина говорят – из-за погоды

При этом планировалось, что в параде должен будет участвовать "самолет судного дня" Ил-80 – воздушный пункт управления, который должен был бы перевозить высшее руководство РФ в случае ядерной войны.

Песков также сообщил, что сегодня на параде выступит с обращением российский диктатор Владимир Путин.

Марк Сировой
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Москва дмитрий песков кремль самолеты авиация день победы 9 мая парад Ил-80
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