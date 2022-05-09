В Москве отменили воздушную часть парада на 9 мая. У Путина говорят – из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада в честь 9 мая. Об этом заявил российским пропагандистским медиа спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Он утверждает, что пролет авиации отменили из-за погодных условий. Однако на кадрах трансляции парада видно – в Москве переменная облачность, дождя или грозы нет.

При этом планировалось, что в параде должен будет участвовать "самолет судного дня" Ил-80 – воздушный пункт управления, который должен был бы перевозить высшее руководство РФ в случае ядерной войны.

Песков также сообщил, что сегодня на параде выступит с обращением российский диктатор Владимир Путин.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 9 мая украинские военные уничтожили 199 самолетов и 158 вертолетов армии России.

Марк Сировой

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