Украинские силы уничтожили 150 российских военных и 15 танков за сутки: сводка потерь

За прошедшие сутки, 8 мая, Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных и 15 танков. С начала полномасштабной войны армия РФ утратила 25 650 человек убитыми, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера украинские военные нанесли наибольшие потери армии РФ на Авдеевском направлении. С 24 февраля по 9 мая Россия на войне в Украине утратила:

личного состава – около 25 650 (+150) человек ликвидировано;

танков ‒ 1145 (+15);

боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23),

артиллерийских систем – 513 (+4),

РСЗО – 185 (+6),

средств ПВО – 87 (+1),

самолетов – 199 (+0),

вертолетов – 158 (+2),

автомобильной техники и автоцистерн – 1970 (+9),

кораблей/катеров – 12 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).

спецтехники – 41 (+2).

крылатых ракет – 94 (+2).

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