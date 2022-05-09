Украинские силы уничтожили 150 российских военных и 15 танков за сутки: сводка потерь
За прошедшие сутки, 8 мая, Силы обороны Украины уничтожили 150 российских военных и 15 танков. С начала полномасштабной войны армия РФ утратила 25 650 человек убитыми, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера украинские военные нанесли наибольшие потери армии РФ на Авдеевском направлении. С 24 февраля по 9 мая Россия на войне в Украине утратила:
личного состава – около 25 650 (+150) человек ликвидировано;
танков ‒ 1145 (+15);
боевых бронированных машин ‒ 2764 (+23),
артиллерийских систем – 513 (+4),
РСЗО – 185 (+6),
средств ПВО – 87 (+1),
самолетов – 199 (+0),
вертолетов – 158 (+2),
автомобильной техники и автоцистерн – 1970 (+9),
кораблей/катеров – 12 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 377 (+17).
спецтехники – 41 (+2).
крылатых ракет – 94 (+2).
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