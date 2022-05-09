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Россия стянула под Белгород до 19 БТГр, пытается прорвать оборону на Донбассе – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 07:07
Россия стянула под Белгород до 19 БТГр, пытается прорвать оборону на Донбассе – Генштаб - Фото
Российские военные (фото - ЕРА)

Армия России стянула в Белгородскую область до 19 батальонно-тактических групп (одна БТГр – от 600 до 1000 военных), пытается не допустить продвижения украинских войск к границе и прорвать оборону на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Отмечается, что враг хочет установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также удержать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым. Наиболее активен на Слобожанском направлении и Донбассе. По направлениям ситуация выглядит так:

Слобожанское

Активных наступательных действий РФ не проводила. Занималась перегруппировкой подразделений, пополнением боеприпасов, горючего, удержанием позиций и препятствованием продвижению украинских сил к границе с Россией.

На Изюмском направлении концентрирует усилия на подготовке наступления в направлениях Сулиговка – Новая Дмитровка, Сулиговка – Курулька.

Чтобы не допустить продвижения ВСУ, враг сосредоточил в Белгородской области РФ до 19 БТГр. Продолжается переброска личного состава и техники, чтобы доукомплектовать российские подразделения, которые понесли потери в Украине.

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Донецкое

При поддержке артиллерии и авиации РФ бросила основные усилия на попытки взять под контроль Рубежное, Попасную, подготовке к продолжению наступательных действий на Северск, Славянск, Лисичанск, Авдеевку. Враг нарастил огонь и пытается прорвать украинскую оборону.

За сутки на Донбассе защитники Украины отбили шесть российских атак: уничтожено 20 танков, одну артсистему, 28 единиц бронетехники, один специальный бронированный автомобиль и еще пять автомобилей.

Таврическое

Враг проводит демонстративные действия, чтобы сковать украинские войска, улучшает логистику.

Южнобугское

РФ не проводила активных боевых действий, сосредоточилась на артиллерийских обстрелах украинских позиций.

Во временно оккупированных частях Запорожской области зафиксированы случаи, когда оккупанты отбирали у местных жителей документы и обещали отдать, если те согласятся участвовать в мероприятиях на 9 мая. Также подготовка к парадам проходит на территории временно оккупированного Крыма.

В оккупированном Приднестровье обстановка не изменилась: вооруженные формирования и российские подразделения остаются в полной боевой готовности.

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Марк Сировой
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