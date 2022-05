Россияне концентрируются в Белгороде – боятся выхода ВСУ к госгранице: карта ISW

Российские войска концентрируются в Белгороде, чтобы попытаться предотвратить выход к российско-украинской границе Вооруженных Сил Украины, которые ведут контрнаступление под Харьковом. Об этом сообщает Institute for the study of War.

Как отмечают в ISW, 8 мая российские войска не добились значительного продвижения ни на одном из направлений.

Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова, вероятно, вынудило российские войска передислоцироваться на это направление вместо того, чтобы усилить застопорившиеся российские наступательные операции в других местах на востоке Украины.

"Российские силы, вероятно, сосредотачиваются в Белгороде для развертывания в районе Харькова, чтобы предотвратить выход украинского контрнаступления в этом районе на международную границу", – говорится в сообщении.

В ISW цитируют Генштаб ВСУ, который сообщил, что части 1-й танковой армии сосредотачиваются в российском Белгороде для переброски в районы вблизи украинско-российской границы.

Основные усилия России вокруг Харькова направлены на то, чтобы не допустить, чтобы украинские контрнаступления оттеснили российские войска к международной границе.

Днем 8 мая ISW сообщал, что контрнаступление ВСУ к северо-востоку от Харькова в ближайшие дни и недели может с высокой вероятностью дойти до границы с Россией.

Наталия Медведева

