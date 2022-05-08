Россия усилила наступление на Донбассе. Под угрозой Северодонецк и Лисичанск – Генштаб

Генеральный штаб сообщил об активизации боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Под угрозой находятся Северодонецк и Лисичанск.

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"В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, пополнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, вероятно, с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Лисичанск", – говорится в вечерней сводке.

Российские войска также сосредоточили усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью недопущения действий украинской авиации, в том числе "Байрактаров".

Лиманское направление – 90-я танковая дивизия РФ пытается взять под полный контроль Александровку и закрепиться на северной окраине Шандриголово.

Северодонецкое направление – Россия пытается завладеть Рубежным.

Попаснянское направление – пытается занять позиции в Попасной, откуда отошли украинские войска и перерезать трассу Попасная – Бахмут. Наступает на Новоселовку.

Кураховское направление – Россия пытается улучшить тактическое положение в направлении Новомихайловки.

На других участках фронта, судя по сводке, боевые действия не столь активны.

На Харьковском направлении оккупанты обороняются, на Изюмском – перегруппировываются и проводят воздушную разведку, на Слобожанском – сосредотачивают резервы на территории Белгородской области, где разворачивают отдельные подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На юге Украины Россия пытается удержать позиции на Южнобужском направлении и активизировала воздушную разведку на Запорожском направлении: в районе Орехова, Гуляйполя, Камышевахи, Ясной Поляны.

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Андрей Водяный

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