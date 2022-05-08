UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия усилила наступление на Донбассе. Под угрозой Северодонецк и Лисичанск – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 18:52
Россия усилила наступление на Донбассе. Под угрозой Северодонецк и Лисичанск – Генштаб - Фото
Фото: EPA

Генеральный штаб сообщил об активизации боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Под угрозой находятся Северодонецк и Лисичанск.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В течение последних суток враг активизировал ведение боевых действий. Пытается осуществить выход к административным границам Луганской и Донецкой областей. Проводил перегруппировку, пополнение потерь, наращивал системы противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения, вероятно, с целью активизации боевых действий в районах населенных пунктов Лисичанск", – говорится в вечерней сводке.

Российские войска также сосредоточили усилия на уничтожении аэродромной инфраструктуры с целью недопущения действий украинской авиации, в том числе "Байрактаров".

Лиманское направление – 90-я танковая дивизия РФ пытается взять под полный контроль Александровку и закрепиться на северной окраине Шандриголово.

Северодонецкое направление – Россия пытается завладеть Рубежным.

Попаснянское направление – пытается занять позиции в Попасной, откуда отошли украинские войска и перерезать трассу Попасная – Бахмут. Наступает на Новоселовку.

Кураховское направление – Россия пытается улучшить тактическое положение в направлении Новомихайловки.

На других участках фронта, судя по сводке, боевые действия не столь активны.

На Харьковском направлении оккупанты обороняются, на Изюмском – перегруппировываются и проводят воздушную разведку, на Слобожанском – сосредотачивают резервы на территории Белгородской области, где разворачивают отдельные подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На юге Украины Россия пытается удержать позиции на Южнобужском направлении и активизировала воздушную разведку на Запорожском направлении: в районе Орехова, Гуляйполя, Камышевахи, Ясной Поляны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль заявил, что 9 мая не объявят мобилизацию. Зимой говорили, что вторжения не будет

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ Донецкая область война луганская область запорожская область харьковская область Херсонская область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 