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Кремль заявил, что 9 мая не объявят мобилизацию. Зимой говорили, что вторжения не будет

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 15:59
Кремль заявил, что 9 мая не объявят мобилизацию. Зимой говорили, что вторжения не будет - Фото
Дмитрий Песков (фото - ЕРА)

Кремль отрицает, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин якобы объявит всеобщую мобилизацию и назовет войной "специальную военную операцию" (пропагандистское название полномасштабной войны против Украины в России. — Ред.). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ресурс врага ТАСС.

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"Нет, не стоит, – сказал он в ответ на вопрос, можно ли прислушиваться к подобным сообщениям. – Это неправда, это чушь".

Также "чушью" он назвал предположения, что Путин "объявит войну" Украине.

Кремль оставил лазейку: вопрос звучал четко о 9 мая, и Песков не опровергал вероятности объявления мобилизации/войны 8, 10 мая или в любой другой день.

О вероятности объявления всеобщей мобилизации в РФ сообщала украинская разведка и спикер Минобороны. Также этот вариант не исключает ни министр обороны Великобритании, ни в Офисе президента.

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Несколько случаев, когда российские власти лгали о войне против Украины:

→ В 2015 году, спустя год после вторжения РФ в Украину, Песков назвал "неуместным" вопрос о возможном вторжении в Украину.

→ Летом 2020 года Песков назвал "абсолютной глупостью" и "искусственным нагнетанием антироссийской истерии" вопрос о планах РФ по вторжению в Херсонскую область.

→ В ноябре 2021 года Песков заявлял, что в РФ не планируют свергать президента Зеленского. 24 февраля 2022 года российский диктатор Путин заявил именно об этом. Также он говорил о том, что "в наши планы не входит оккупация Украины" – именно это и делают захватчики.

→ Примерно в то же время Песков заявлял, что РФ не собирается нападать на Украину, и неоднократно он и все руководство оккупантов заверяли и высмеивали – вплоть до самого 24 февраля, что сообщения разведок Запада о готовящемся вторжении России, это "нагнетание", и что Путин "готов к переговорам с Зеленским".

→ 11 ноября 2021 года зампостпреда РФ при ООН Полянский говорил, что Россия "не планирует военное вторжение" в Украину.

→ 23 ноября Песков заявлял, что "Россия не собирается ни на кого нападать, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов".

→ 21 января 2022 года министр иностранных дел РФ Лавров заявил, что "Россия не собирается нападать на Украину".

→ 16 февраля на то время постпред РФ при ЕС Чижов уверял, что "в эту среду атаки не будет. На следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится".

Евгений Пилипенко
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война дмитрий песков пропаганда мобилизация 9 мая
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