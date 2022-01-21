Лавров ждет ответ США на ультиматум об Украине на следующей неделе: Блинкен "пообещал"

На следующей неделе США должны предоставить свои предложения на требования России по нерасширению НАТО на восток. После этого будет новый контакт на уровне глав МИД. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном, добавив, что Россия "не собирается нападать на Украину".

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Лавров заявил, что Блинкен "пообещал" на следующей неделе предоставить "письменные ответы" США на требования России к Вашингтону и НАТО. После этого состоится контакт на уровне глав МИД США и России.

В целом Лавров назвал встречу с Блинкеном "промежуточной", "полезной и откровенной". По его словам, делегация США настаивала на свободе выбора союзов. Россия же утверждала, что вступление в военные союзы не должно происходить "в ущерб безопасности других государств".

Лавров в очередной раз заявил, что Россия не планирует нападать на Украину. Глава МИД РФ добавил, что вопрос Украины требует "пристального внимания", но к нему не стоит "сводить всю проблему европейской архитектуры безопасности".

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Он также не стал прямо отвечать, согласится ли руководство России на идею нелегитимной Госдумы РФ признать территории, подконтрольные террористическим организациям ДНР и ЛНР, "самостоятельными, суверенными и независимыми государствами.

Лавров сказал, что "спекулировать на этом вопросе" не будет и начал повторять пропагандистские тезисы о незаконном псевдореферендуме на Донбассе в 2014 году.

Кроме того, он заверил, что Россия не претендует на зоны влияния, а вопрос возможного размещения российских войск на Кубе и в Венесуэле не обсуждался.

Также Лавров в течение почти всей пресс-конференции повторял кремлевскую пропаганду о "саботаже Украиной" минских соглашений, "накачивании Украины вооружением", "русофобии" в странах Балтии и Польше и другие подобные тезисы.

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Марк Сировой

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