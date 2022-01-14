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У Лаврова не исключили размещения ракет России на Кубе и в Венесуэле: реакция НАТО и США

Цей матеріал також доступний українською
14.01.2022, 08:11
У Лаврова не исключили размещения ракет России на Кубе и в Венесуэле: реакция НАТО и США - Фото
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI не исключил размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле. Представители США и НАТО негативно отреагировали на это на брифингах.

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Рябкова попросили прокомментировать возможность размещения военной инфраструктуры РФ в этих странах в случае провала переговоров России с Западом. Он ответил, что не хочет ни подтверждать, ни исключать – и все "зависит от американских коллег".

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр на брифинге заявил, что размещение Россией ракет на какой-либо территории, "конечно, вызовет обеспокоенность".

"Это не территория НАТО, если мы говорим о Кубе и Венесуэле. Но я могу представить, что такой шаг вызовет обеспокоенность у союзников по НАТО", – добавил он.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил на брифинге, что этот вопрос не поднимался на недавних переговорах США и НАТО в Женеве. Однако США будут отвечать решительно, если Россия начнет двигаться в сторону размещения войск в Латинской Америке.

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Марк Сировой
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