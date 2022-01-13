Россия угрожает США и ЕС "необратимыми последствиями" в случае невыполнения ее требований

В МИД РФ считают, что Запад должен "определиться": выполнить ультимативные требования Кремля по "гарантиям безопасности" или столкнуться с "очевидными рисками для всех государств-участников ОБСЕ", которые могут иметь "необратимые последствия". Об этом говорится в заявлении МИД страны-агрессора.

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Там в очередной раз повторили свои требования по нерасширению НАТО на восток, отказу от принятия в альянс Украины, возвращению инфраструктуры НАТО к рубежам по состоянию на 1997 год.

В МИД РФ считают, что европейская безопасность зависит от отношений РФ и США, "которые несут особую ответственность за мир и стабильность на этом континенте", потому что обладают ядерным оружием.

"И здесь наступил момент истины, когда необходимо определиться, пойдем ли мы по пути материализации принципа неделимости безопасности (имеются в виду требования, которые РФ выдвинула в адрес США и НАТО, – ред.), зафиксированного на высшем уровне в документах ОБСЕ (никакие требования РФ ни в каких документах ОБСЕ не зафиксированы, – ред), или скатимся в конфронтацию по лекалам "холодной войны", новую гонку вооружений, соревнование угроз-контругроз с очевидными рисками для всех государств-участников ОБСЕ. Последняя опция может иметь необратимые последствия", – сказано в заявлении.

Один из членов российской делегации на переговорах, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI заявил, что США и их союзники "ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям РФ по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год".

Рябков заявил, что России почему-то "отступать некуда". Кто и с какой стороны на нее наступает, российский чиновник не уточнил.

"Мы уже видим, что дальше будут применяться другие меры, другие приемы в отношении оппонентов, если они не учтут наши требования и наши потребности", – сказал он.

Вадим Ребрина

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