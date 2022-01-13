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Россия отказалась вернуть в казарм сосредоточенные у границ Украины войска

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 16:49
Россия отказалась вернуть в казарм сосредоточенные у границ Украины войска - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Россия считает "абсолютно неприемлемым" требование США вернуть сосредоточенные вблизи границы Украины российские войска назад в казармы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК.

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"Уже звучит не только про то, чтобы отвести (войска, – ред.) от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казармы, Шерман (заместитель госсекретаря США Венди Шерман, – ред.) именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", — сказал Лавров.

В то же время он оценил переговоры НАТО и РФ 12 января в Брюсселе как деловые. "Могу подтвердить то, что мы говорили: переговоры были деловыми. Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе", — сказал Лавров.

Вадим Ребрина
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Россия нато Сергей Лавров агрессия эскалация Венди Шерман
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