Россия отказалась вернуть в казарм сосредоточенные у границ Украины войска
Россия считает "абсолютно неприемлемым" требование США вернуть сосредоточенные вблизи границы Украины российские войска назад в казармы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК.
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"Уже звучит не только про то, чтобы отвести (войска, – ред.) от границы с Украиной, как они выражаются, а про то, чтобы эти войска ушли в казармы, Шерман (заместитель госсекретаря США Венди Шерман, – ред.) именно так говорила, в том числе публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований, и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", — сказал Лавров.
В то же время он оценил переговоры НАТО и РФ 12 января в Брюсселе как деловые. "Могу подтвердить то, что мы говорили: переговоры были деловыми. Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе", — сказал Лавров.
- На фоне угрозы нового вторжения РФ в Украину Россия требует от НАТО отказаться от расширения на восток и грозит военным ответом в случае отказа.
- 10 января на переговорах РФ и США в Женеве Вашингтон отказался закрывать двери в НАТО для Украины и обсуждать безопасность Европы без участия самой Европы. В администрации президента России Владимира Путина не видят оптимизма после встречи в Женеве.
- 11 января на фоне скопления около 100 000 военных РФ возле украинских границ Минобороны России заявило о новых учениях вблизи Украины.
- Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам прошедшего 12 января в Брюсселе заседания Совета Россия-НАТО заявил, что деэскалация ситуации вокруг Украины возможна только в случае выполнения ею минских соглашений и прекращения военного содействия Украине со стороны стран НАТО.
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