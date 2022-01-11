Российские военные начали новые учения у границы с Украиной – Минобороны РФ
Около 3000 военнослужащих РФ приступили к новым учениям в областях, прилегающих к границе с Украиной. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на заявление Минобороны России.
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Учения проходят в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, отметили в Минобороны. К маневрам привлекут около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.
По информации агентства, военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий в Белгородской и Смоленской областях проведут тактико-специальные маневры и будут отрабатывать "боевое согласование разных формирований".
При этом в Минобороны сообщили, что будут выполнять упражнения контрольных стрельб по стрелковому оружию и вооружению бронетехники, организации маршей при активном действии "диверсионно-разведывательных групп противника".
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