Российские военные начали новые учения у границы с Украиной – Минобороны РФ

Около 3000 военнослужащих РФ приступили к новым учениям в областях, прилегающих к границе с Украиной. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство Интерфакс со ссылкой на заявление Минобороны России.

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Учения проходят в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, отметили в Минобороны. К маневрам привлекут около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.

По информации агентства, военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий в Белгородской и Смоленской областях проведут тактико-специальные маневры и будут отрабатывать "боевое согласование разных формирований".

При этом в Минобороны сообщили, что будут выполнять упражнения контрольных стрельб по стрелковому оружию и вооружению бронетехники, организации маршей при активном действии "диверсионно-разведывательных групп противника".

11 января 2022 года неназванные официальные лица США сообщили The New York Times то, что Президент РФ Владимир Путин начал перебрасывать военные вертолеты к границам Украины. Журналисты отметили, что это может являться признаком того, что он продолжает планировать нападение.

Марина Тищенко

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