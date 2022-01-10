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В конце декабря США санкционировали дополнительные $200 млн военной помощи Украине – CNN

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 23:45
В конце декабря США санкционировали дополнительные $200 млн военной помощи Украине – CNN - Фото
Белый дом (Фото: Tia Dufour/flickr The White House)

В конце декабря 2021 года администрация президента США Джо Байдена, не привлекая лишнего внимания, санкционировала дополнительную военную помощь для Украины на $200 млн. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.

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Как отмечается, в конце декабря администрация Байдена "без лишнего шума" санкционировала выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности на сумму 200 миллионов долларов.

По информации источников CNN, в новый пакет безопасности войдут поставки в основном тех же оборонительных средств, которые США поставляли в Украину ранее, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, запасные части для техники, медицинское и другое оборудование.

По словам двух человек, администрация тайно уведомила Конгресс о новом разрешении на военную помощь для Украины в начале этого месяца. Некоторые официальные лица узнали об этом по секретным каналам.

По словам представителя Госдепа, отправка нового пакета помощи, вероятно, займет некоторое время, поскольку только сейчас близятся к завершению поставки оборудования на $60 млн, одобренные прошлым летом.

В Госдепартаменте отказались сообщать журналистам подробности, но отметили, что последние несколько недель и в ближайшие недели Украине будет предоставлено больше военной помощи.

Министерство обороны США не ответило журналистам на запрос о комментарии по этому поводу.

  • 27 декабря 2021-го Байден подписал масштабный законопроект об оборонной политике США на сумму $768,2 млрд, включающий $300 млн на помощь Вооруженным Силам Украины.
  • 1 января 2022 года посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что в этом году Украина кроме запланированных $300 млн из оборонного бюджета ожидает получить от США и другую помощь, детали которой пока раскрывать рано.
Наталия Медведева
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военная помощь джо байден
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