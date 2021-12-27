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Байден подписал оборонный бюджет на $768 млрд, где $300 млн – для Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 22:03
Байден подписал оборонный бюджет на $768 млрд, где $300 млн – для Украины - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Сегодня, 27 декабря, президент США Джо Байден подписал масштабный законопроект об оборонной политике Соединенных Штатов на сумму $768,2 млрд, включающий $300 млн на помощь Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на информацию Белого дома.

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Как отмечается, оборонный бюджет США на 2022 финансовый год предусматривает выделение на нужды Пентагона $740 млрд, на оборонную деятельность Министерства энергетики – $27,8 млрд, а также $378 млн на другие виды обороны.

Документ включает $300 млн на помощь Украине в области безопасности – это на 50 миллионов больше, чем просил Байден.

Окончательная версия бюджета, принятая Палатой представителей 7 декабря, обсуждалась за закрытыми дверями лидерами комитетов Палаты представителей и Сената после того, как Сенат не смог прийти к согласию по поправкам.

Десятки поправок при поддержке обеих партий были удалены в ходе частных переговоров.

В том числе из документа исключили обязательные санкции против оператора газопровода Северный поток-2, который, как опасаются законодатели, может быть использован в качестве оружия против Украины.

Еще одна исключенная поправка касалась персональных санкций против 35 российских чиновников, бизнесменов и сотрудников СМИ из окружения Путина. В списке фигурировали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, олигархи Роман Абрамович и Олег Дерипаска, глава Газпрома Алексей Миллер и др.

  • 15 декабря Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2022 год.
Наталия Медведева
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джо байден бюджет военная помощь
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