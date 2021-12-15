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Сенат США принял оборонный бюджет, включающий $300 млн для Украины

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15.12.2021, 22:06
Сенат США принял оборонный бюджет, включающий $300 млн для Украины - Фото
Фото: Michael Reynolds/EPA

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, включающий 300 миллионов долларов на помощь Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Axios.

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Бюджет на сумму 770 миллиардов долларов отправлен на подпись президенту Джо Байдену. Документ включает 300 миллионов долларов на помощь Украине в области безопасности, что на 50 миллионов больше, чем просил Байден.

Окончательная версия бюджета, принятая Палатой представителей на прошлой неделе, обсуждалась за закрытыми дверями лидерами комитетов Палаты представителей и Сената после того, как Сенат не смог прийти к согласию по поправкам.

Десятки поправок при поддержке обеих партий были удалены в ходе частных переговоров.

В том числе из документа исключили обязательные санкции против оператора газопровода Северный поток-2, который, как опасаются законодатели, может быть использован в качестве оружия против Украины.

Еще одна исключенная поправка касалась персональных санкций против 35 российских чиновников, бизнесменов и сотрудников СМИ из окружения Путина. В списке фигурировали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, олигархи Роман Абрамович и Олег Дерипаска, глава Газпрома Алексей Миллер и др.

Вадим Ребрина
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США ВСУ помощь бюджет джо байден
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