Сенат США принял оборонный бюджет, включающий $300 млн для Украины
Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, включающий 300 миллионов долларов на помощь Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает Axios.
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Бюджет на сумму 770 миллиардов долларов отправлен на подпись президенту Джо Байдену. Документ включает 300 миллионов долларов на помощь Украине в области безопасности, что на 50 миллионов больше, чем просил Байден.
Окончательная версия бюджета, принятая Палатой представителей на прошлой неделе, обсуждалась за закрытыми дверями лидерами комитетов Палаты представителей и Сената после того, как Сенат не смог прийти к согласию по поправкам.
Десятки поправок при поддержке обеих партий были удалены в ходе частных переговоров.
В том числе из документа исключили обязательные санкции против оператора газопровода Северный поток-2, который, как опасаются законодатели, может быть использован в качестве оружия против Украины.
Еще одна исключенная поправка касалась персональных санкций против 35 российских чиновников, бизнесменов и сотрудников СМИ из окружения Путина. В списке фигурировали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, олигархи Роман Абрамович и Олег Дерипаска, глава Газпрома Алексей Миллер и др.
- В конце мая США решили не вводить санкции против оператора СП-2 Nord Stream 2 AG ради отношений с Германией. Согласно договоренности Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. За это ей обещают санкции. При этом президент Украины Владимир Зеленский упрекал глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам СП-2. 10 сентября Газпром заявил о завершении строительства Северного потока-2. 23 сентября палата представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода.
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