UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Переговоры | Северный поток-2. О чем договорились США и Германия: заявления сторон

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2021, 22:06
Северный поток-2. О чем договорились США и Германия: заявления сторон - Фото
Ангела Меркель и Джо Байден (фото - ЕРА)

Государственный департамент США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2.

Подробности соглашения: 

Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и потребует эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе. включая газ, и/или в других экономически значимых секторах. 

Это обязательство призвано гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять какими-либо трубопроводами, в том числе Северным потоком-2, для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия.

США и Германия поддерживают энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, включая ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что будет соблюдать букву и дух Третьего энергетического пакета в отношении Северного потока-2 под юрисдикцией Германии, чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон. Это включает оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения ЕС.

США и Германия едины в своем убеждении, что в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года. Поэтому Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления до 10 лет Соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, которые должны начаться как можно скорее и не позднее 1 сентября. США обязуются полностью поддержать эти усилия.

Германия обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Германия и США будут стремиться продвигать и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд Украины на сумму не менее $1 млрд, в том числе от третьих сторон, таких как предприятия частного сектора.

Германия внесет в фонд первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн и будет работать над продлением своих обязательств в ближайшие бюджетные годы. 

США планируют поддержать инициативу посредством технической помощи и политической поддержки.

Германия продолжит поддерживать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, включая назначение специального посланника с выделенным финансированием в размере $70 млн.

Германия также готова запустить Пакет устойчивости Украины для поддержки энергетической безопасности Украины. Это будет включать усилия по защите и увеличению пропускной способности обратных потоков газа в Украину, чтобы полностью защитить Украину от возможных будущих попыток России сократить поставки газа в страну. Он также будет включать техническую помощь для интеграции Украины в европейскую электрическую сеть.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что рад в связи с решением по Северному потоку-2.

"Я рад, что мы нашли конструктивное решение с США по Северному потоку-2. Мы будем поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики и будем работать над обеспечением транзита газа через Украину в следующем десятилетии", – написал он в Twitter.

После заключения соглашения канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба канцлера.

Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

"Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и газопровод Северный поток-2", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля заявили, что Меркель и Путин обсуждали возможность продления соглашения между Газпромом и Нафтогазом Украины о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Ангела Меркель владимир путин северный поток-2 джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 