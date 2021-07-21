Государственный департамент США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2.

Подробности соглашения:

Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и потребует эффективных мер на европейском уровне, включая санкции, для ограничения экспортных возможностей России в Европу в энергетическом секторе. включая газ, и/или в других экономически значимых секторах.

Это обязательство призвано гарантировать, что Россия не будет злоупотреблять какими-либо трубопроводами, в том числе Северным потоком-2, для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия.

США и Германия поддерживают энергетическую безопасность Украины и Центральной и Восточной Европы, включая ключевые принципы, закрепленные в Третьем энергетическом пакете ЕС о разнообразии и безопасности поставок. Германия подчеркивает, что будет соблюдать букву и дух Третьего энергетического пакета в отношении Северного потока-2 под юрисдикцией Германии, чтобы обеспечить разделение и доступ третьих сторон. Это включает оценку любых рисков, связанных с сертификацией оператора проекта для безопасности энергоснабжения ЕС.

США и Германия едины в своем убеждении, что в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года. Поэтому Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления до 10 лет Соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, которые должны начаться как можно скорее и не позднее 1 сентября. США обязуются полностью поддержать эти усилия.

Германия обязуется создать и управлять Зеленым фондом для Украины, чтобы поддержать энергетический переход Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность. Германия и США будут стремиться продвигать и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд Украины на сумму не менее $1 млрд, в том числе от третьих сторон, таких как предприятия частного сектора.

Германия внесет в фонд первоначальное пожертвование в размере не менее $175 млн и будет работать над продлением своих обязательств в ближайшие бюджетные годы.

США планируют поддержать инициативу посредством технической помощи и политической поддержки.

Германия продолжит поддерживать двусторонние энергетические проекты с Украиной, особенно в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, включая назначение специального посланника с выделенным финансированием в размере $70 млн.

Германия также готова запустить Пакет устойчивости Украины для поддержки энергетической безопасности Украины. Это будет включать усилия по защите и увеличению пропускной способности обратных потоков газа в Украину, чтобы полностью защитить Украину от возможных будущих попыток России сократить поставки газа в страну. Он также будет включать техническую помощь для интеграции Украины в европейскую электрическую сеть.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что рад в связи с решением по Северному потоку-2.

"Я рад, что мы нашли конструктивное решение с США по Северному потоку-2. Мы будем поддерживать Украину в создании сектора зеленой энергетики и будем работать над обеспечением транзита газа через Украину в следующем десятилетии", – написал он в Twitter.

После заключения соглашения канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба канцлера.

Телефонный звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

"Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и газопровод Северный поток-2", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Кремля заявили, что Меркель и Путин обсуждали возможность продления соглашения между Газпромом и Нафтогазом Украины о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.

Наталия Медведева

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