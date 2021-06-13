Кулеба: Украина готова обсудить компенсацию за Северный поток-2, но не обязана соглашаться

Украина готова вести переговоры о возможной компенсации из-за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода Северный поток-2, но не обязательно согласится на то, что ей предложат. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Welt, передает Deutsche Welle.

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"Если нам предложат переговоры о компенсации, то это рассмотрим, – отметил Кулеба. – Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат".

По словам Кулебы, у него складывается впечатление, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства газопровода существенно возросла.

По его словам, для Украины газопровод составляет прежде всего угрозу безопасности.

"Поэтому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на Востоке Украины", – отметил министр.

26 мая 2021-го президент США Джо Байден заявил, что США решили не вводить санкции против Северного потока-2, так как газопровод почти достроен и это может навредить отношениям с Германией.

4 июня президент РФ Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки трубопровода. Уложенные участки трубопровода еще предстоит соединить и провести пуско-наладочные работы.

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Наталия Медведева

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