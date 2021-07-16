Зеленский упрекнул Байдена и Меркель в отсутствии конкретных шагов по Северному потоку-2

Президент Владимир Зеленский отмечает отсутствие конкретных шагов США и Германии по противодействию угрозам от запуска трубопровода Северный поток-2, несмотря на их публичные официальные заявления. Об этом сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге в пятницу, сообщает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы благодарны им (президенту США Джо Байдену и канцлеру Германии Ангеле Меркель, – ред.) за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать Северный поток – 2 как оружие, и Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной. Правда, мы не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", – сказал Никифоров.

Он напомнил, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию, в которой пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет".

"Президент Украины надеется, что именно так это и будет. И что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы останутся верными своим декларациям, своим обязательствам и принципам. И они не променяют их на какие-то краткосрочные коммерческие интересы", – добавил Никифоров.

О визите Зеленского в США пресс-секретарь отметил, что сейчас все согласования находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.

15 июля Зеленский заявил, что встреча Байдена и Меркель может изменить будущее Европы. Он также добавил, что "ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы".

Вчера встреча состоялась. Стороны вышли к прессе с заявлением о том, что РФ не должна использовать энергетику как оружие – у Европейского Союза есть инструмент санкций на случай, если Россия не будет уважать право Украины на транзит газа после запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.