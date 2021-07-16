"Не должен быть оружием". Байден и Меркель высказались о Северном потоке-2 после встречи

РФ не должна использовать энергетику как оружие – у Европейского Союза есть инструмент санкций на случай, если Россия не будет уважать право Украины на транзит газа после запуска российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом говорили на совместной пресс-конференции после встречи президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель, говорится в транскрипте их заявлений на сайте Белого дома.

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"Мы будем продолжать вместе защищать наших союзников на восточном фланге по НАТО от российской агрессии. И хотя я еще раз повторил свою озабоченность по поводу Северного потока-2, канцлер Меркель и я абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергетику как оружие для принуждения или угрозы для своих соседей", – заявил Байден.

Меркель же отметила, что у них с Байденом – разные оценки последствий проекта Северный поток-2. Однако Украина должна оставаться страной транзита газа и имеет право на территориальный суверенитет, подчеркнула канцлер.

"Мы будем активно действовать, если Россия не будет уважать право Украины как транзитной страны. Таким образом, Северный поток-2 – это дополнительный проект, а не проект, призванный заменить какой-либо транзит через Украину", – сказала она.

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На уточняющий вопрос, что значит "активно действовать", Меркель ответила, что Германия и Еврокомиссия много работали для переговоров Украины и РФ по газовому контракту до 2023 года. По ее словам, возможность поставок газа после этой даты также должна быть сохранена.

"И если этого не произойдет, в нашем распоряжении будет ряд инструментов, которые могут быть необязательно от немецкой стороны, а от европейской стороны. Например, санкции за Крым и нарушение минских соглашений показали, что у нас есть санкции – эти инструменты в нашем распоряжении", – сказала она.

Байден же отметил, что он и Меркель попросили свои команды подумать над практическими шагами на случай, если энергетическая безопасность Европы или Украины будет страдать от действий России.

Он также в очередной раз сказал, что при его каденции, "похоже, не было смысла вводить санкции" для препятствования завершению строительства Северного потока-2.

"К тому времени, когда я стал президентом, он (газопровод, – ред.) был завершен на 90%… Было разумнее работать с канцлером, чтобы выяснить, как она поступит, исходя из того, пыталась ли Россия каким-либо образом шантажировать Украину", – добавил он.

В июне 2021-го Байден пригласил на визит в Вашингтон президента Владимира Зеленского этим летом. В разговоре с президентом глава Белого дома подтвердил гарантии безопасности для Украины из-за строительства Северного потока-2. Зеленский же отметил, что СП-2 – не экономический проект, а очевидная угроза безопасности Украины.

12 июля Зеленский встретился с Меркель. Она заявила, что транзит российского газа через Украину после запуска газопровода должен быть сохранен. Зеленский предложил обсуждать СП-2 в нормандском формате.

FT сообщало, что Байден на встрече с Меркель намерен урегулировать спор с ФРГ по Северному потоку-2. Он хотел бы решить этот вопрос до приезда Зеленского в Вашингтон.

15 июля Зеленский заявил, что встреча Байдена и Меркель может изменить будущее Европы. Он также добавил, что "ценности, принципы и безопасность нельзя обменивать на экономические интересы".

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Марк Сировой

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