Ключевые в ближайшей перспективе переговоры президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель продолжались в Берлине более четырех часов. Об этом в 00:50 сообщила пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На Банковой пообещали, что детали общения главы государства с лидером ФРГ он расскажет сегодня во время общения со СМИ на всеукраинском форуме Украина 30. Трансляция будет доступна онлайн в YouTube.

Вечером на промежуточном брифинге в Берлине Зеленский заявил, что обсуждение российского газопровода Северный поток-2 должно происходить в нормандском формате, так как это вопрос безопасности Украины. Меркель с ним частично согласилась, но отметила, что тема СП-2 не станет частью темы урегулирования на Донбассе. Она добавила, что транзит российского газа через Украину после запуска газопровода должен быть сохранен.

На брифинге Меркель также заявила, что "нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в законодательстве Украины и мы хотим добиться, чтобы в этих районах провели выборы".

Министр иностранных дел Кулеба допускал, что Украина может согласится обсудить компенсацию за СП-2, если ей предложат такие переговоры. Размер компенсации должен составить $12 млрд, заявлял в 2018-м нынешний глава Нафтогаза Витренко.

В 2005-м Меркель стала первой в истории Германии женщиной-канцлером, и в 2017-м в четвертый раз заняла пост главы правительства страны. Год спустя она ушла с руководящей должности в партии ХДС и объявила, что на пятый срок не пойдет.

В 2015 году она сыграла одну из основных ролей в прекращении активной фазы войны на Донбассе. Сейчас Меркель проводит последние месяцы на этом посту.

26 июня ЕС отказался от идеи Меркель–Макрона пригласить Путина на саммит — задумали новые санкции. Но Меркель продолжает отстаивать идею саммита ЕС с Путиным: "Мы продвинулись на один шаг".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.