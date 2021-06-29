Меркель продолжает отстаивать идею саммита ЕС с Путиным: Мы продвинулись на один шаг

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "первый шаг" в организации саммита ЕС-Россия уже сделан – Евросоюз изучает возможные форматы прямого диалога с президентом РФ Владимиром Путиным и определяет темы для вероятных переговоров. Об этом сообщает AP.

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По ее словам, проведение такого саммита требует "очень интенсивной подготовки". Однако результаты вероятных переговоров ЕС-РФ помогут европейцам "ответить на все вопросы, которые стоят перед ними, а также на те, по которым они хотят сотрудничать", считает немецкий канцлер.

"Отношения между Россией и Европейским союзом сейчас действительно не очень хорошие, но даже во время холодной войны мы разговаривали друг с другом", – сказала Меркель.

Говоря о кибератаках России против стран Балтии, Франции, Италии и Германии, Меркель ответила: "Лучше не просто всегда говорить об этом между собой, но противостоять президенту России с этими вещами и говорить, что на такой основе не может быть взаимовыгодного сотрудничества".

"Это было очень ясно сказано президентом США Байденом в отношении кибератак, и почему Европа не может поступить так же?", – добавила канцлер ФРГ.

Станислав Стороженко

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