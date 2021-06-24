Путин на саммите ЕС. Польша против прямого диалога, пока РФ проявляет агрессию к соседям
Открытие нового диалога на высоком уровне с Россией возможно только в том случае, если Москва прекратит агрессивную политику по отношению к своим соседям. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя франко-германское предложение пригласить на саммит ЕС президента РФ Владимира Путина, передает Politico.
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"Начало любого прямого диалога на высшем политическом уровне возможно только в ситуации, когда происходит фактическая деэскалация и фактический уход от агрессивной политики", – подчеркнул премьер Польши.
Моравецкий упомянул гибридные атаки России на соседние страны.
"Для нас это однозначно. Когда мы видим гибридные атаки на наших соседей, на нас, в контексте последней кибератаки… трудно начать диалог на высшем уровне", – сказал он.
Моравецкий также заявил, что поднимет вопрос о недавних кибератаках на польских чиновников.
- 23 июня стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предлагают рассмотреть возможность позвать Путина на саммит стран ЕС.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал потенциальный саммит ЕС-Россия "опасным отклонением от режима санкций".
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не будет принимать участие в саммите ЕС с Путиным, если такой произойдет.
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