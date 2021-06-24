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Путин на саммите ЕС. Польша против прямого диалога, пока РФ проявляет агрессию к соседям

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24.06.2021, 17:01
Путин на саммите ЕС. Польша против прямого диалога, пока РФ проявляет агрессию к соседям - Фото
Матеуш Моравецький (Фото: EPA-EFE/Francsico Seco)

Открытие нового диалога на высоком уровне с Россией возможно только в том случае, если Москва прекратит агрессивную политику по отношению к своим соседям. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя франко-германское предложение пригласить на саммит ЕС президента РФ Владимира Путина, передает Politico.

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"Начало любого прямого диалога на высшем политическом уровне возможно только в ситуации, когда происходит фактическая деэскалация и фактический уход от агрессивной политики", – подчеркнул премьер Польши.

Моравецкий упомянул гибридные атаки России на соседние страны.

"Для нас это однозначно. Когда мы видим гибридные атаки на наших соседей, на нас, в контексте последней кибератаки… трудно начать диалог на высшем уровне", – сказал он.

Моравецкий также заявил, что поднимет вопрос о недавних кибератаках на польских чиновников.

Наталия Медведева
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Матеуш Моравецкий владимир путин саммит Россия - ЕС
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