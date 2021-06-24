Путин на саммите ЕС. Премьер Нидерландов отказывается ехать на такой форум

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не будет принимать участие в саммите ЕС с президентом России Владимиром Путиным, если такой произойдет, сообщает Reuters.

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По словам Рютте, он не против саммита ЕС с Путиным, но лично он не примет в нем участие.

Отказ Рютте прозвучал на фоне идущего в Гааге судебного процесса по делу о гибели летевшего из Амстердама в Куалу-Лумпур рейса MH17 в 2014 году. Следствие уверено, что лайнер был сбит над контролируемой боевиками территорией Донбасса из привезенного из России ракетного комплекса Бук.

Денис Юдин

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