Путин на саммите ЕС. Премьер Нидерландов отказывается ехать на такой форум
24.06.2021, 14:55
Марк Рютте (фото - пресс-служба правительства Нидерландов)
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не будет принимать участие в саммите ЕС с президентом России Владимиром Путиным, если такой произойдет, сообщает Reuters.
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По словам Рютте, он не против саммита ЕС с Путиным, но лично он не примет в нем участие.
Отказ Рютте прозвучал на фоне идущего в Гааге судебного процесса по делу о гибели летевшего из Амстердама в Куалу-Лумпур рейса MH17 в 2014 году. Следствие уверено, что лайнер был сбит над контролируемой боевиками территорией Донбасса из привезенного из России ракетного комплекса Бук.
- 14 июня на саммите НАТО Россия была названа угрозой евроатлантической безопасности.
- 16 июня прошла встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Байден заявил, что через шесть месяцев станет ясно, смогут ли США и Россия сотрудничать.
- 17 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представил совместный документ Европейской комиссии и внешнеполитической службы ЕС о стратегии отношений Евросоюза с Россией.
- Вчера, 23 июня, стало известно, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предлагают рассмотреть возможность позвать Путина на саммит стран ЕС.
- Сегодня, 24 июня, глава МИД Дмитрий Кулеба назвал потенциальный саммит ЕС-Россия "опасным отклонением от режима санкций".
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