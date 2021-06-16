Байден о встрече с Путиным: Я никогда не поверю словам, посмотрим, что будет происходить

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Соединенные Штаты несокрушимы в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом сказал президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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"Тон встречи был хорошим, позитивным", – сказал Байден на своей пресс-конференции.

По его словам, затрагивались темы Алексея Навального, кибератак, стратегической безопасности, прав человека и другие.

"Мы говорили о нашей несокрушимой решимости защищать суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметил Байден.

В ответ на вопрос, можно ли верить Путину, Байден сказал: "В данном случае мы не говорим о доверии, мы говорим о собственных интересах и о верификации собственных интересов".

По словам президента США, он, договариваясь с любым человеком, всегда действует в рамках интересов Америки.

"Я никогда не поверю просто словам, я посмотрю – что будет происходить. Посмотрим, что произойдет в ближайшем будущем", – сказал Байден.

Президент США сказал, что говорить о реальных результатах сегодняшней встречи можно будет через шесть месяцев – это зависит от того, чего добьются рабочие группы, которые будут созданы. Через полгода будет понятно, смогут ли вместе работать США и Россия, отметил Байден.

ДОПОЛНЕНО В 22:40.

В конце пресс-конференции журналистка CNN в резкой форме попросила Байдена объяснить, почему он уверен, что Путин изменит свое поведение после их встречи.

"Я не уверен, что он изменит свое поведение. Где, черт возьми… что вы делали все время? Когда я говорил, что уверен?" – спросил Байден.

Он продолжил: "Я сказал, давайте точно, я сказал, что изменится их поведение, если остальной мир отреагирует на них, и это снизит их положение в мире. Я ни в чем не уверен. Я просто констатирую факт".

Журналистка заявила, что Путин отрицал причастность к кибератакам, преуменьшал значение нарушений прав человека и отказался назвать имя Алексея Навального во время своей пресс-конференции, и после этого – как Байден может быть уверен, что что-то изменится с российским лидером.

Байден ответил: "Если вы этого не понимаете, значит, вы работаете не на своем месте".

Позже, перед посадкой в самолет, Байден извинился перед журналисткой за свой ответ на пресс-конференции, сообщили в CNN.

"Я должен принести извинения моему последнему собеседнику. Я не должен был быть таким "умным парнем" в последнем ответе, который дал", – сказал он.

После саммита НАТО 14 июня Байден заявил, что российская агрессия против Украины не исключает ее вступления в НАТО.

16 июня Байден и Путин встретились в Женеве. LIGA.net вела хронику саммита.

Путин сказал, что на встрече с Байденом тема Украины обсуждалась, а вопрос возможного вступления Украины в НАТО "затрагивался мазком".

Наталия Медведева

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