Путин после встречи с Байденом о вступлении Украины в НАТО: Здесь нечего обсуждать

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом сказал, что тема Украины обсуждалась, вопрос возможного вступления Украины в НАТО "затрагивался мазком".

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Путин сказал, что тема Украины "затрагивалась, но не очень подробно".

"Насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения", – сказал он.

Тема вступления Украины в НАТО, по словам Путина, "затрагивалась мазком". "Здесь, пожалуй, нечего обсуждать", – сказал он.

На вопрос, взял ли он на себя дополнительные обязательства по Украине, Путин ответил: "У нас обязательство только одно — способствовать реализации минских соглашений. Если Украина к этому готова, мы пойдем по этому пути".

Он сказал об украинском проекте урегулирования ситуации на Донбассе, который Украина представила в трехсторонней контактной группе в ноябре прошлого года. По его мнению, этот проект противоречит минским соглашениям, так как первым шагом якобы предлагает вернуть украинские войска в места их постоянной дислокации, потом закрыть украинско-российскую границу и через три месяца провести выборы.

"Какие же дополнительные обязательства может взять на себя Россия? Я думаю, что ответ понятен", – сказал Путин.

Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня. Глава МИД Дмитрий Кулеба называл это "ошибкой". По итогам встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение блока от 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ, но реформы ей нужно продолжать.

Путин заявил, что не разделяет скепсис российских политиков и пропагандистов по поводу перспектив членства Украины в Североатлантическом альянсе.

После саммита НАТО 14 июня Байден заявил, что российская агрессия против Украины не исключает ее вступления в НАТО.

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Вадим Ребрина

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