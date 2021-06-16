В Кремле приняли к сведению заявление американского президента Джо Байдена после саммита НАТО о том, что российская гибридная война и оккупация части территории Украины не исключают будущего вхождения страны в Североатлантический альянс. Об этом в эфире российского пропагандистского Первого канала заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

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Как выразился сотрудник Кремля, "мы слышали, что гипотетически президент Байден допустил возможность вступления Украины в НАТО".

"Ранее таких заявлений не делалось. Конечно, в Москве мы обратили на него внимание", – сказал Песков.

Более развернутой реакции или конкретного ответа от секретаря Путина не последовало.

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Украину не пригласили на саммит НАТО 14 июня 2021 года, и глава МИД Дмитрий Кулеба называл это "ошибкой". По итогам встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе лидеры Альянса подтвердили решение блока от 2008 года: Украина станет членом НАТО через ПДЧ, но реформы ей нужно продолжать.

После саммита Байден заявил, что российская агрессия против Украины не исключает ее вступления в НАТО.

Генсек НАТО Столтенберг накануне саммита заявил: Россия "не имеет влияния" на путь Украины в Альянс.

Президент Зеленский поблагодарил за решение лидеров НАТО, но отметил, что в итоговой декларации не было конкретных сроков для следующих шагов сближения Украины и Альянса.

Кулеба также оценил итог саммита НАТО для Украины: хочет ПДЧ через год.

Читайте колонку Кулебы: Саммит НАТО и ПДЧ для Украины. Один вопрос: сколько еще реформ вам нужно

Евгений Пилипенко

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