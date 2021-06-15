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Геополитика | Кулеба о причинах пробуксовки пути Украины в НАТО: Российские страшилки о красных линиях

15.06.2021, 06:38
Кулеба о причинах пробуксовки пути Украины в НАТО: Российские страшилки о красных линиях - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видеозаписи ICTV)

Украина сделала достаточно реформ, чтобы получить от НАТО план действий по членству, и "отрицать это было бы циничным лицемерием". Главное препятствие к получению ПДЧ по итогам вчерашнего саммита Североатлантического альянса – то, что некоторые страны-члены блока не желают идти на ухудшение отношений с Москвой. Об этом на канале ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание (в НАТО, — ред.) отправлять такой сигнал Российской Федерации, – считает он. – Стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, с теми странами, которые все еще имеют какое-то искусственное абсолютно беспокойство, но параллельно, безусловно, продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа".

Министр добавил, что у него были непростые переговоры на эту тему недавно в Берлине; и хотя германцы "имеют очень скептические на это взгляды, но мы должны с ними об этом говорить".

"Но мяч на их половине", – акцентировал он.

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Кулеба объяснил, что ему неизвестна ни одна страна Центральной Европы, или балтийская страна, или страна Балкан, которая бы продвигалась к членству в НАТО, и о которой Россия бы не говорила в свое время – "это красная линия; вот, этого если примете – то все, точно красная линия".

"Потому все эти российские страшилки о красных линиях, как они не допустят и не позволят, – это все понятно. Это путь, который нужно спокойно и взвешенно пройти", – добавил он.

По мнению главы МИД, российский лидер Владимир Путин "понимает, что Украину не сломить", и что страна пользуется поддержкой международных партнеров.

Читайте также: "Россия не имеет на это влияния". Генсек НАТО – о продвижении Украины в Альянс

Евгений Пилипенко
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