Украина сделала достаточно реформ, чтобы получить от НАТО план действий по членству, и "отрицать это было бы циничным лицемерием". Главное препятствие к получению ПДЧ по итогам вчерашнего саммита Североатлантического альянса – то, что некоторые страны-члены блока не желают идти на ухудшение отношений с Москвой. Об этом на канале ICTV заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это нежелание (в НАТО, — ред.) отправлять такой сигнал Российской Федерации, – считает он. – Стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, с теми странами, которые все еще имеют какое-то искусственное абсолютно беспокойство, но параллельно, безусловно, продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа".

Министр добавил, что у него были непростые переговоры на эту тему недавно в Берлине; и хотя германцы "имеют очень скептические на это взгляды, но мы должны с ними об этом говорить".

"Но мяч на их половине", – акцентировал он.

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Кулеба объяснил, что ему неизвестна ни одна страна Центральной Европы, или балтийская страна, или страна Балкан, которая бы продвигалась к членству в НАТО, и о которой Россия бы не говорила в свое время – "это красная линия; вот, этого если примете – то все, точно красная линия".

"Потому все эти российские страшилки о красных линиях, как они не допустят и не позволят, – это все понятно. Это путь, который нужно спокойно и взвешенно пройти", – добавил он.

По мнению главы МИД, российский лидер Владимир Путин "понимает, что Украину не сломить", и что страна пользуется поддержкой международных партнеров.

Решение саммита НАТО в Брюсселе об Украина: она станет членом НАТО через ПДЧ, нужно продолжать реформы. Россию определили как угрозу евроатлантической безопасности.

Зеленский о решении саммита НАТО: Спасибо, но четких сроков мы не увидели.

После саммита президент США Байден заявил, что война на Донбассе и оккупация части территории не исключает вступления Украины в Альянс.

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Евгений Пилипенко

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