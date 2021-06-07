В НАТО нет согласия по ПДЧ для Украины
Консенсуса по вопросу предоставления Украине плана действий по членству в НАТО среди стран-участников Альянса пока нет, но НАТО продолжает придерживаться политики открытых дверей. Об этом сказал заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ во время киевского форума Демократия в действии.
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"НАТО – организация 30-ти стран, которая принимает решения путем консенсуса. По этому вопросу консенсуса пока нет", – сказал Джоанэ.
Он отметил, что такой же ответ был дан президенту Владимиру Зеленскому, а также представителям Грузии.
"Это стандартная политика, которая работает в НАТО. Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику", – сказал он.
- В декабре 2020-го министр обороны Андрей Таран говорил, что Украина рассчитывает получить ПДЧ в НАТО в 2021 году.
- Ранее сообщалось, что Литва намерена поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, эту инициативу поддержала и Латвия.
- В апреле после разговора с лидером Грузии Саломе Зурабишвили Зеленский заявил, что настало время для конкретных предложений Украине и Грузии о плане действий по членству НАТО и вступлении в ЕС. Тогда же он просил премьер-министра Канады Джастина Трюдо о поддержке решения о предоставлении Украине плана действий для членства в НАТО.
- Заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что "шумиха" вокруг ПДЧ в НАТО для Украины "фактически заставила союзников заморозить" вопрос приглашения Украины.
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