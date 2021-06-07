В НАТО нет согласия по ПДЧ для Украины

Консенсуса по вопросу предоставления Украине плана действий по членству в НАТО среди стран-участников Альянса пока нет, но НАТО продолжает придерживаться политики открытых дверей. Об этом сказал заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ во время киевского форума Демократия в действии.

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"НАТО – организация 30-ти стран, которая принимает решения путем консенсуса. По этому вопросу консенсуса пока нет", – сказал Джоанэ.

Он отметил, что такой же ответ был дан президенту Владимиру Зеленскому, а также представителям Грузии.

"Это стандартная политика, которая работает в НАТО. Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику", – сказал он.

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Станислав Стороженко

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